توطيد العلاقات مع افريقيا من اسس السياسية الخارجية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد باقر قالیباف، اعرب لدى استقباله نظيره النجيري سيني عمرو اليوم الاربعاء في طهران خلال زيارته للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية غدا الخميس، عن ابتهاجه لزيارة الوفد البرلمان النيجيري مؤكدا على استمرار تنمية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

وهنّأ قاليباف بفوز سيني عمرو في انتخابات رئاسة البرلمان النيجيري مؤكدا على رغبة مجلس الشورى الاسلامي في ايران على توطيد العلاقات مع نيجيريا.

ونوه الى تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع نيجيريا في مجلس الشورى الاسلامي معربا عن أمله في ذات الوقت بتمتين الاواصر بين مجموعات الصداقة البرلمانية لكلا البلدين.

واشاد قاليباف بمواقف نيجيريا البناءة تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية اثناء رئاستها لمجلس الامن الدولي وأكد على تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في الاوساط البرلمانية.

ومن جهته أكد سيني عمرو على توطيد العلاقات بين ايران ونيجيريا وفق الرغبات المشتركة داعيا الى تمتين الاواصر بصورة شاملة.

وأعرب عن أمله بتعزيز واستمرار النظرة الايجابية للرئيس الايراني تجاه علاقات الصداقة بين البلدين مؤكدا استعداد نيجيريا رئيسا وحكومة وبرلمانا لتنمية العلاقات الشاملة مع ايران./انتهى/