أننا نعتبر أمن أفغانستان هو أمننا وأمن المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيدة ديبورا لاينز ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان التقت ظهر اليوم الاثنين بحسين أمير عبد اللهيان ، المساعد الخاص لرئيس مجلس النواب والمدير العام للشؤون الدولية.

وقال حسين أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع ، في إشارة إلى استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الأفغاني الصديق والشقيق والموقع المهم لجمهورية أفغانستان الاسلامية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: انتقال أفغانستان من الوضع الراهن ممكنًا بالتعاون مع البلدان المجاورة والجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية المؤثرة.

وأضاف: "يجب حماية الدستور الأفغاني والهياكل الديمقراطية القائمة بما يتماشى مع المفاوضات الأفغانية".

وفي إشارة إلى التحركات الأخيرة لقادة وجماعات إرهابية ، خاصة داعش ، في أفغانستان ، قال أمير عبد اللهيان: "للأسف ، تستغل الولايات المتحدة الوضع في أفغانستان لدرجة أن بعض القوات الأمريكية تقوم بتهريب المخدرات من مطار بغرام وهم يعتبرون أنفسهم داعمي السلام.

وأضاف: "نحن نعتبر أمن أفغانستان أمنًا لنا وأمن المنطقة ، ونؤيد أي عمل للأمم المتحدة لاستقرار الأمن والسلام والازدهار في هذا البلد المجاور المهم.

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