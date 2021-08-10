السيد حسن نصرالله: محرم نعمة من الله ويجب الشكر عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جميع المسلمين بشهادة الإمام الحسين وحمد الله على نعمة عودة مجالس عاشوراء مع التشدد في الإجراءات الصحية.

وأكد في معرض حديثه عن الهجرة النبوية الشريفة خلال المجلس العاشورائي المركزي في الليلة الأولى من محرم، على أهمية التزام أصحاب رسول الله بتعاليمه في الصبر على الظلم وعدم الإنجرار الى معركة في غير توقيتها.

وفي ما يخص جائحة كورونا، شدد السيد نصرالله على أهمية التقيد الدقيق بالتوجيات والضوابط الصحية خلال المجالس العاشورائية.

وفي نهاية كلامه شكر رسالة الأخوة المجاهدين الذين عبروا فيها عن مشاعرهم الصادقة لدعم حزب الله.

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