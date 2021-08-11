ايران احتضنت فلسطين ودعمت المقاومة خلال 40 عاما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "من طهران"، أشار طلال ناجي الى أن ايران كانت تطلب منا دائما أن نتمسك بقضيتنا، ونتمسك بحقوقنا، وان نتمسك بتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال الصهيوني، الغاصب المحتل لارضنا، والمصادر لحقوقنا، وهذه هي مطالب الجمهورية الاسلامية".

واعتبر طلال ناجي ان ايران دائما تقول:" نحن تحت تصرفكم، ونحن معكم، نحن ندعمكم بدون شروط، نحن نقف الى جانبكم لانكم شعب شقيق مظلوم".

وشدد ناجي على أن الثورة الاسلامية لطالما احتضنت فلسطين ودعمت المقاومة والشعب الفلسطيني منذ قيامها بقيادة سماحة الامام الخميني قدس سره منذ أكثر من اربعين عاما.

وقال ناجي:"جانب العلاقات التطبيعية على حساب القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بل على حساب المواجهة بين كل الامة العربية والكيان الصهيوني، جاءتنا الثورة الاسلامية المظفرة في ايران بقيادة الامام الاخميني قدس سره لتعوضنا عن خروج مصر واعتبرناها هدية من الله سبحانه وتعالى عوضنا بها عن خروج مصر".

واضاف ناجي:" ايران كانت تقول نحن بتصرفكم نحن معكم نحن ندعمكم بدون شروط نحن نقف الى جانبكم لانكم شعب شقيق".

وأشار إلى أن المشاركة في حفل تنصيب وأداء القسم لفخامة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي؛ مبعث فخر واعتزاز للمسؤولين الفلسطينيين وقادة فصائل المقاومة./انتهى/