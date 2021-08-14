احتفال هندي باكستاني بمناسبة عيد استقلال باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت وكالة "آسيان نيوز انترناشيونال" اليوم السبت، تغريدة مرفقة بصورتين لعناصر من الجيشين وهما يتبادلان الحلوى وكتبت: "تبادل الجيشان الهندي والباكستاني الحلويات في نقطة عبور تشيليهانا تيثوال، بقطاع تانغدار بولاية جامو وكشمير اليوم بمناسبة عيد استقلال باكستان.

ويوم استقلال باكستان أو يوم الاستقلال الباكستاني، اعتبر يوما وطنيا يصادف تاريخ 14 أغسطس من عام 1947م، عندما تم إعلان قيام باكستان دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) بفارق يوم واحد عن جارتها يوم استقلال الهند.

/انتهى/