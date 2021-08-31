عملية التطعيم بلقاح كورونا في ايران ستأخذ منحنى تصاعدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عين اللهي اكد في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع افتراضي بحضور رؤساء جامعات العلوم الطبية في البلاد بان اي مريض مصاب بفيروس كورونا يجب الا يخرج من المستشفى بلا علاج، وقال: ان جميع الامكانيات يجب تعبئتها لإدارة المرض.

واعتبر ادارة مرض كورونا بانها ليست مختصة بوزارة الصحة فقط، مؤكدا على تعبئة جميع الطاقات والإمكانيات من قبل المؤسسات والاجهزة الاخرى في البلاد لدعم وزارة الصحة من اجل السيطرة على المرض ومكافحته.

صرح بأن السبيل الوحيد للسيطرة على المرض هو التطعيم، واضاف: ان هذه التجربة قد ثبتت عالميا لذا فإن الحكومة تبذل جهودها من اجل تحقيق الحد الاقصى للتطعيم وندعو المواطنين للمواكبة والمساعدة في هذا المسار.

واكد بان عملية التطعيم في البلاد ستتسارع بالتزامن مع زيادة استيراد اللقاح من الخارج والانتاج في الداخل، واضاف: اننا نسعى من اجل توسيع هذا القطاع وبالتالي سنشهد في الاسبوع القادم توزيعا واسع النطاق للقاح في المحافظات.

واضاف عين اللهي: ان الادوية يجب توزيعها في الوقت اللازم والقدر الكافي حيث سيتم تشكيل لجان تقوم بالتخطيط في هذا الصدد كما ينبغي تشكيل لجان علمية في المحافظات لدراسة اسباب زيادة اعداد الوفيات./انتهى/