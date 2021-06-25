عمليات التطعيم بلقاح كورونا ستتسارع مع حل مشكلة الواردات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال اجتماع اللجان التخصصية الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا والذي عقد بحضور الرئيس روحاني، الخميس، قدمت لجنة الصحة والعلاج تقريرا كاملا عن اوضاع توفير وانتاج اللقاح اللازم وكذلك اوضاع مدن البلاد من حيث انتشار الفيروس ومشاهدة مؤشرات لموجة جديدة من المرض في بعض محافظات البلاد الجنوبية.

واعرب روحاني في الاجتماع عن سروره لنجاح اللقاحات الايرانية في الحصول على التراخيص اللازمة للدخول في دورة التطعيم العام ووصف هذا النجاح الحاصل في قطاع الصحة في البلاد باعثا على الفخر وقال: ان خدمات هذه الحكومة في قطاع الصحة والعلاج غير مسبوقة في تاريخ البلاد وستسجل كوثيقة باعثة على الفخر.

واضاف: رغم ان كورونا كان بلاء كبيرا ومدمرا للعالم كله ومن ضمنه ايران ولكن في الوقت ذاته حقق شبابنا وعلماؤنا وخبراؤنا اعمالا ومنجزات باهرة في فترة تفشي المرض من خلال جهودهم في مجال انتاج الادوية والمعدات الطبية واللقاح اللازم، ستظل باقية اعواما طويلة لقطاع الصحة والعلاج.

واكد روحاني ضرورة فرض اجراءات مراقبة جدية في مجال الالتزام بالتوصيات الصحية من جانب المواطنين واصحاب المهن والتصدي لمرتكبي المخالفات واضاف: انه وفي ضوء الاجراءات المتخذة في المراحل السابقة والخبرات المكتسبة للتقليل من نطاق موجات المرض الجديدة، فاننا نامل بان نتمكن عبر الاستفادة من هذه الخبرات وكذلك الالتزام الدقيق بالتوصيات الصحية من قبل المواطنين، من الحيلولة دون بروز موجة جديدة ومنع انتقالها الى سائر مناطق البلاد.

واشار الى قرب اجراء الامتحانات العامة للدخول الى الجامعات وامتحانات الجامعات والمراكز العلمية، داعيا المعنيين لاتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة من الاصابة بالفيروس.

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