استيراد 22 مليونا و 700 الف جرعة من لقاح كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشارت مصلحة الجمارك الى انه لغاية يوم الخميس من الاسبوع الماضي تم استيراد 35 شحنة من مختلف انواع لقاحات كورونا ضمت 22 مليونا و 624 الفا و 610 جرعات.

وفضلا عن اللقاحات المستوردة يتم في الوقت الحاضر تطعيم لقاح "ايران كوف بركت" ايراني الصنع في مراكز التطعيم في مختلف انحاء البلاد.

والشحنات التي تم استيرادها هي كالتالي:

1-سينوفارم الصيني: 16 مليونا و 100 الف جرعة (18 شحنة).

2-سترازينيكا الياباني: 2 مليون و 911 الفا و 810 جرعات (3 شحنات).

3-ايطاليا (برنامج كوفاكس): 1 مليون و 452 الف جرعة (شحنة واحدة).

4-سبوتنيك الروسي: 10 ملايين و 20 الف جرعة (10 شحنات).

5-كوريا الجنوبية (برنامج كوفاكس): 700 الف و 800 جرعة (شحنة واحدة).

6-سترازينيكا الروسي: 310 آلاف جرعة (شحنة واحدة).

7-بهارات الهندي: 125 الف جرعة (شحنة واحدة).