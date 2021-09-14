اعطاء اكثر من 37 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الايرانية قالت في تقرير لها اليوم الثلاثاء، انه تم لغاية الان استعمال 5 انواع من اللقاحات وهي "سبوتنيك" الروسي و"سينوفارم" الصيني و"بهارات" الهندي و"استرازينيكا" الکوري الجنوبي والیاباني و"بركت" الايراني لتطعيم 25 مليونا و 93 الفا و 784 جرعة اولى و 12 مليونا و 772 الفا و 767 جرعة ثانية.

وكان عدد الجرعات التي تم تطعيمها لكل نوع من اللقاحات كالتالي:

-سينوفارم: 18 مليونا و 71 الفا و 602 جرعة اولى، 9 ملايين و 556 الفا و 137 جرعة ثانية.

-بركت: 6 ملايين و 628 الفا و 71 جرعة اولى، 1 مليون و 253 الفا و 799 جرعة ثانية.

-استرازينيكا: 3 ملايين و 879 الفا و 123 جرعة اولى، 1 مليون و 540 الفا و 900 جرعة ثانية.

-سبوتنيك: 455 الفا و 599 جرعة اولى، 376 الفا و 713 جرعة ثانية.

-بهارات: 59 الفا و 389 جرعة اولى، 54 الفا و 218 جرعة ثانية.

وقد شهدت وتيرة استيراد وتطعيم لقاح كورونا تسارع ملحوظ خلال الاسابيع الاخيرة، وفي هذا الصدد اعلن رئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين اسماعيلي بانه سيتم في غضون الشهرين القادمين استيراد نحو 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا وقال: "ان التطعيم واسع النطاق والسيطرة على جائحة كورونا يعدان اولوية مهمة للحكومة".

كما اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي في تصريح له خلال حضوره اجتماعا لمجلس الشورى الاسلامي، ان التطعيم العام في البلاد سينتهي في شباط/فبراير القادم.

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