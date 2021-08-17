هنية يهنئ طالبان بزوال الاحتلال ويشيد بأدائها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر، حسب الموقع الرسمي لحماس، غداة سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية كابل الأحد.

وقال هنية إن زوال الاحتلال (الأميركي) عن التراب الأفغاني مقدمة لزوال كل قوى الظلم، وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين.

وتمنى هنية -خلال اتصاله مع الملا برادر- لأفغانستان الوحدة والمنعة والازدهار، وأشاد بأداء الحركة سياسيا وإعلاميا.

في المقابل، أعرب برادر -حسب البيان- عن شكره وتقديره لاتصال هنية، متمنيا لفلسطين وشعبها المظلوم النصر والتمكين، ثمرة لجهادهم ومقاومتهم، كما دعا الدول والشعوب إلى نصرة الشعب الفلسطيني.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي هنأت الشعب الأفغاني بما وصفته بتحرير الأراضي الأفغانية من الاحتلال الأميركي، وأعربت -في بيان- عن أملها بالأمن والسلام لأفغانستان وشعبها.

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