عجز 800 مليون دولار في أموال المساعدات للشعب الأفغاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه الأمم المتحدة ووكالات إغاثية دولية اعلنت أهمية جمع نحو 1.3 مليار دولار أميركي لإغاثة 16 مليون مواطن أفغاني، لافتة إلى عجز بلغت قيمته 800 مليون دولار في أموال المساعدات.

ودعت، في بيان مشترك، المانحين إلى "الثبات في دعمهم العمليات الإنسانية في أفغانستان"، مشيرة إلى أن المطلوب جمع "ما مجموعه 1.3 مليار دولار أميركي للوصول إلى ما يقارب 16 مليون شخص لإغاثتهم بالمساعدات الإنسانية في أفغانستان"، مشيرة إلى أنه "تمّ تلقي 37% فقط من الأموال المطلوبة، الأمر الذي أدّى إلى عجز يقارب 800 مليون دولار"./انتهى/