14 شركة ايرانية تقدمت بطلبات إنتاج اللقاحات واخذ التراخيص

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المدير العام لقسم الأدوية والعقاقير في منظمة الغذاء والدواء الايرانية "حيدر محمدي" صرح تقدمت 14 شركة محلية بطلبات إنتاج اللقاحات واخذ التراخيص من وزارة الصحة، وهي في مراحل مختلفة من الاختبارات، وعلى سبيل المثال، فان لقاح كورونا "شفا فارمد"، التابع لمؤسسة بركة، في المرحلة الاولى من الاختبارات السريرية، وتلقى لقاح "رازي" مدونة الأخلاق، وهو على وشك الدخول في مرحلة الاختبارات السريرية.

واردف يقول: كما أن لقاح "ميلاد" لشركة نور الدوائية في مرحلة استلام مدونة الأخلاق، ولم تدخل اللقاحات الأخرى المرحلة النهائية من المرحلة قبل الاختبارات السريرية.

أوضح محمدي أن استيراد اللقاح الصيني سيتم بعناية، بعد مراجعة الوثائق وتأييد لجنة ترخيص استيراد هذا اللقاح.

وحول توزيع لقاح كورونا في الصيدليات، قال المدير العام لإدارة الأدوية والعقاقير في منظمة الغذاء والدواء: الأولوية لتوزيع لقاح كورونا في المراكز الصحية، وإذا وصل استيراد اللقاح وإنتاجه في البلاد الى مستوى مقبول، يمكن توزيعه في الصيدليات.

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