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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٦:٥٤ م

الرئيس الايراني المنتخب:

المحور الرئيسي لمكافحة كورونا في البلاد يرتكز على اللقاح المحلي

المحور الرئيسي لمكافحة كورونا في البلاد يرتكز على اللقاح المحلي

قال رئيس الجمهورية المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي"، ان المعيار والمحور الرئيسي الذي ينبغي التعويل عليه لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، يرتكز على اللقاح المحلي المضاد لهذا الوباء.

وافادت وکالة مهر للانباء بان مكتب الرئيس الايراني المنتخب، ان حجة الاسلام رئيسي عقد اليوم السبت اجتماعا بحضور وزير الصحة "سعيد نمكي" وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين في مجال توفير لقاح كورونا والقائمين على عمليات التطعيم بهذا اللقاح في البلاد.

وخلال تصريحاته بهذا الاجتماع، اكد الرئيس المنتخب ضرورة دعم نشاطات العلماء الايرانيين والقائمين على توطين انتاج اللقاحات المضادة واتخاذ اجراءات عملانية لإزالة العقبات والمشاكل من مسار جهودهم القيمة.

وحيّأ ذكرى شهداء السلامة الصحية، بما يشمل الاطباء وكوادر التمريض الذين ارتقوا في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين من هذا الوباء.

وصرح حجة الاسلام رئيسي، ان الحكومة القادمة الزمت على نفسها تسخير الطاقات والامكانيات من اجل توفير الدعم والظروف المواتية والحقيقية للدفع بجهود العلماء والناشطين الايرانيين وبالتالي توطنين تقنية انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وشرائه من الخارج ايضا.

كما اكد الرئيس المنتخب، على التسريع في وتيرة عمليات التطعيم بلقاح كورونا في البلاد وتجنيد الطاقات الشعبية وقوات التعبئة وجمعية الهلال الاحمر في هذا السياق.

مصدر : ارنا

رمز الخبر 1916176
https://ar.mehrnews.com/news/1916176/

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