إيران ليس لديها مشكلة مع مبدأ التفاوض/تسجيل 684 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

رئيسي: إيران ليس لديها مشكلة مع مبدأ التفاوض/ ندعم إرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن إيران ليس لديها مشكلة مع مبدأ التفاوض، وقال: "إذا غادرت دولة الاتفاق النووي فيجب أن تخضع للمساءلة وعلى الأمريكيين الرد على الرأي العام العالمي".

آخر لقاء لـه كوزير خارجية؛ ظريف: ناقشنا مع "موتيغي" العلاقات الثنائية وكيفية إحياء الاتفاق النووي

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه ناقش في لقاء مع وزير الخارجية الياباني كيفية إحياء الاتفاق النووي والظروف الكارثية التي خلقتها الولايات المتحدة في أفغانستان.

بحضور رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة؛ تقليد "شهرام إيراني" رتبة عميد بحري بعد تعيينه قائدا للقوة البحرية للجيش

قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري بتقليد شهرام إيراني رتبة عميد بحري (اميرال)، بعد تعيينه قائدا للقوة البحرية للجيش من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمام الخامنئي.

توقيع اتفاقية التعاون الجمركي بين إيران واليابان

اعلنت السفارة اليابانية في طهران عن توقيع اتفاقية بشأن المساعدة الادارية المتبادلة والتعاون في الشؤون الجمركية بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

اللواء سلامي: مشروع "الشهيد سليماني" نهضة وحركة اجتماعية لمساعدة الشعب الإيراني

اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان مشروع "الشهيد سليماني" نهضة وحركة اجتماعية كبرى من قبل جنود ولاية الفقيه وقال: ان صعوبة هذه الايام يمكن ادراكها بكل وجود.

خلال دراسة اهليته من قبل البرلمان: امیر عبداللهیان یؤكد على توسيع التعاون مع البلدان الاسلامية وافشال الحظر على ايران

قال "حسين امير عبد اللهيان" الوزير المرشح لتولي حقيبة الخارجية في كابينة اية الله رئيسي : انني سوف لا اربط مصير وزارة الخارجية بالاتفاق النووي، وسوف اكرس جهودي على افشال اثار الحظر بالتزامن مع العمل على رفعه عن البلاد.

قاليباف: إيران تتوقع من الحکومة اليابانية أن تتخذ اجراءات جادة لتحرير أصول إيران

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي اننا نتوقع من الحكومة اليابانية أن تتخذ اجراءات جادة لتحرير أصول إيران، لاسيما على صعيد مكافحة تفشي جائحة كورونا.

وزارة الصحة: تسجيل 684 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 684 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 102 الفا و38 شخصا.

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