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٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٢٠ ص

مناورات صينية بالذخيرة الحية قبالة تايوان بعد دعوة الاستعداد للحرب

مناورات صينية بالذخيرة الحية قبالة تايوان بعد دعوة الاستعداد للحرب

بدأ الجيش الصيني -صباح اليوم الثلاثاء- مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان، مواصلا بذلك ضغوطه على الجزيرة التي أعلن رئيس حكومتها أن بلاده تراقب من كثب ما وصفه بـ"التهديد" للاستقرار الإقليمي. يأتي ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ الجيش للاستعداد للحرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تجرى التدريبات الصينية قبالة سواحل مقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية المواجهة لتايوان، وكانت إدارة الأمن البحري في منطقة بينغتان الواقعة في مقاطعة فوجيان أعلنت أمس الاثنين أنّه "سيتم إطلاق ذخيرة حية"، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة بحرية تبلغ مساحتها نحو 150 كيلومترا مربعا. وتم تحذير السفن من الاقتراب من المنطقة.

وتعتبر بينغتان أقرب نقطة في برّ الصين الرئيسي إلى تايوان وتبعد عنها نحو 126 كيلومترا. وتقع المنطقة التي سيتم فيها إطلاق النار على بُعد نحو 100 كيلومتر من الجزيرة.

ولم توضح إدارة الأمن البحري الصيني القوات التي ستطلق النيران ولا طبيعة الذخائر التي سيتمّ إطلاقها خلال هذه التدريبات ولا هدفها.

/انتهى/

رمز الخبر 1949844

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