  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:١٠ ص

مناورات صينية رداً على زيارة رئيسة تايوان لأميركا

مناورات صينية رداً على زيارة رئيسة تايوان لأميركا

بدأ الجیش الصينی السبت تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان، برسالة "تحذير صارمة" موجهة لـ"القوات الانفصالية"، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي إن "هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية".

وأفادت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني بأن مناورات "السيف الحاد المتحد" ستستمر من 8 إلى 10 أبريل وهدفها "الاستعداد القتالي"، وستشمل دوريات للشرطة في مضيق تايوان.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية السبت رصد ثلاث سفن حربية و13 طائرة صينية حول الجزيرة بعد عودة الرئيسة تساي إنغ وين من الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن "أربعا من الطائرات المرصودة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تحديد الهوية لأغراض الدفاع الجوي (أديز)".

وقالت الوزارة إن التدريبات العسكرية الصينية تهدد "الاستقرار والأمن" في المنطقة، مضيفة في بيان أن الصين "استخدمت زيارة الرئيسة تساي وعبورها في الولايات المتحدة ذريعة لإجراء تدريبات عسكرية تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

من الجدير ذكره، أن بكين لم تحدد الموقع الدقيق لهذه المناورات في المضيق الذي يبلغ عرض أضيق جزء منه بين الساحل الصيني وتايوان حوالى 130 كيلومترا.

المصدر: أ ف ب

/انتهى/

رمز الخبر 1932090

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات