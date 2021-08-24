نسعى لكتابة فصل جديد من العلاقات الثنائية مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير هيون اشار في اجتماع مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الايرانية اليوم الثلاثاء، الى ضرورة العمل على اطلاق فصل جديد من العلاقات الثنائية في السنة المقبلة، وبهذا الصدد تم اعداد قائمة اجراءات لتحقيق ذلك.

وأعتبر أن انتقاد طهران وامتعاضها من حكومة كوريا الجنوبية منطقيا مبيّنا أن جذور المشاكل التي اعترت الروابط لم تكن بلاده وأن الحظر أضر باقتصاد كوريا والشعب الايراني.

وتطرق الى موضوع الارصدة المجمدة الايرانية في سيئول موضحا أنها تبلع نحو 7 مليارات دولار وتواجدها في كوريا يعكس حجم العلاقات بحيث كانت 17 بالمئة من صادرات النفط الايراني تتدفق على كوريا الجنوبية التي بالمقابل تستورد 16 بالمئة من واردات الغاز من ايران./انتهى/