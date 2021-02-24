وزير خارجية كوريا الجنوبية يؤكد بذله قصارى جهده لحل مشكلة موارد النقد الأجنبي الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان وزير خارجية كوريا الجنوبية "تشانغ "تبادل في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"، وجهات النظر حول آخر التطورات في العلاقات بين البلدين.

وأعرب ظريف عن أمله في أن تتيح كوريا الجنوبية إمكانية الوصول إلى الموارد المالية الايرانية المجمدة في البنوك الكورية في أقرب وقت ممكن.

وأكد ظريف أن العلاقات بين البلدين تأثرت بالإجراءات غير القانونية للبنوك الكورية خلال العامين ونصف العام الماضيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة لانتشار كورونا والحاجة الكبيرة للشعب الإيراني لهذه الموارد.

من جانبه أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية عزمه بذل قصارى جهده لحل مشكلة موارد النقد الأجنبي الإيرانية مع البنوك الكورية.

وفي إشارة إلى السفينة الكورية التي تم توقيفها، شكر وزير الخارجية الكوري الجمهورية الإسلامية على الإفراج عن طاقم السفينة وأعرب عن أمله في الإفراج عن السفينة في أسرع وقت ممكن وإعادتها إلى بلادها.

وبشأن آخر التطورات في الاتفاق النووي وما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكر الجانب الكوري أنه يؤيد استمرار المحادثات بين الأعضاء لاعادة احياء الاتفاق.

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