  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:١٨ م

بموجب قرارا من الجهاز القضائي؛

تعيين "خدائيان" متحدثا جديدا للسلطة القضائية

تعيين "خدائيان" متحدثا جديدا للسلطة القضائية

اصدر رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي، قرارا عين بموجبه ذبيح الله خدائيان، متحدثا جديدا للجهاز القضائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بموجب هذا القرار تم تعيين خدائيان بمدة عامين متحدثا بأسم السلطة القضائية اضافة الى الاحتفاظ بمنصبه مساعدا لرئيس القضاء الايراني ورئيس منظمة تسجيل الوثائق والممتلكات.

ولد خدائيان في اسرة دينية بمدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان(غرب ايران)، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الحقوق بجامعة طهران، وحاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في القانون الجنائي وعلم الجريمة Criminology.

والدكتور خدائيان هو احد أولئك الذين لديهم شرف المشاركة في الدفاع المقدس (عن البلاد ابان عدوان نظام صدام في ثمانينات القرن الماضي)، وقد أشاد به رؤساء القضاء مرارًا وتكرارًا كقاض نموذجي ومدير خلال فترة عمله.

وبالإضافة إلى توليه مناصب مهمة وحساسة في القضاء، ركز أيضًا على التدريس والبحث، وعمل أيضًا كمحاضر جامعي يقوم بتدريب وتعليم القضاة.

كما ان خدائيان ممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي واحدة من 16 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1917260
https://ar.mehrnews.com/news/1917260/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات