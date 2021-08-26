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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٣٧ م

وزير الخارجية الآذربيجاني يهنئ نظيره الايراني

وزير الخارجية الآذربيجاني يهنئ نظيره الايراني

قدم وزير الخارجية الآذربيجاني جيحون بيراموف التهنئة لوزير الخارجية الايراني الجديد حسين امير عبداللهيان لمناسبة حصوله على ثقة مجلس الشورى الاسلامي لمنصب وزير الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بيراموف، كتب في صفحته على "تويتر"، أقدم التهاني الى حسين أمير عبد اللهيان لانتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واتمنى له التوفيق في هذا المنصب الجديد.

ونال حسين أمير عبداللهيان ثقة نواب مجلس الشورى الاسلامي في اجتماعهم امس الاربعاء لتولي منصب وزير الخارجية بأغلبية 270 صوتا مقابل 10 اصوات معارضة وامتناع 6 عن التصويت.

وأكد عبداللهيان في مدونة كتبها على صفحته في موقع إنستغرام، على إقامة علاقات خارجية متوازنة ونشطة وناهضة وذكية ، تقوم على الاحترام المتبادل ، وايلاء الأولوية للعلاقات مع بلدان الجوار وآسيا ، وتطوير علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم ، وتعزيز مكانة الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية وفق خطة عمل رصينة./انتهى/

رمز الخبر 1917293
https://ar.mehrnews.com/news/1917293/

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