وزير الخارجية الآذربيجاني يهنئ نظيره الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بيراموف، كتب في صفحته على "تويتر"، أقدم التهاني الى حسين أمير عبد اللهيان لانتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واتمنى له التوفيق في هذا المنصب الجديد.

ونال حسين أمير عبداللهيان ثقة نواب مجلس الشورى الاسلامي في اجتماعهم امس الاربعاء لتولي منصب وزير الخارجية بأغلبية 270 صوتا مقابل 10 اصوات معارضة وامتناع 6 عن التصويت.

وأكد عبداللهيان في مدونة كتبها على صفحته في موقع إنستغرام، على إقامة علاقات خارجية متوازنة ونشطة وناهضة وذكية ، تقوم على الاحترام المتبادل ، وايلاء الأولوية للعلاقات مع بلدان الجوار وآسيا ، وتطوير علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم ، وتعزيز مكانة الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة الدولية وفق خطة عمل رصينة./انتهى/