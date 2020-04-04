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٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١١:٤٨ م

مسؤول برلماني: إرهابيو "السي آي ايه" هم من يتقلدون منصب وزير الخارجية ومناصب دبلوماسية

مسؤول برلماني: إرهابيو "السي آي ايه" هم من يتقلدون منصب وزير الخارجية ومناصب دبلوماسية

اكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية، أن إرهابيي المخابرات المركزية الأميركية يتبوأون منصب وزير الخارجية ومناصب دبلوماسية، إلا ان الدبلوماسيين الإيرانيين هم حقا "دبلوماسيون".

وأشار حسين امير عبداللهيان على صفحته الشخصية الى التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي ضد الدبلوماسيين الايرانيين، وكتب: السيد بومبيو! العالم يشهد أن ارهابيي المخابرات المركزية الاميركية تبوؤا منصب وزير الخارجية ومناصب دبلوماسية، الا ان الدبلوماسيين الايرانيين هم حقا "دبلوماسيون".

رمز الخبر 1903180

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