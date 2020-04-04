مسؤول برلماني: إرهابيو "السي آي ايه" هم من يتقلدون منصب وزير الخارجية ومناصب دبلوماسية

وأشار حسين امير عبداللهيان على صفحته الشخصية الى التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي ضد الدبلوماسيين الايرانيين، وكتب: السيد بومبيو! العالم يشهد أن ارهابيي المخابرات المركزية الاميركية تبوؤا منصب وزير الخارجية ومناصب دبلوماسية، الا ان الدبلوماسيين الايرانيين هم حقا "دبلوماسيون".