أمير عبد اللهيان يجري محادثات مع نظيرته البريطانية حول الديون القديمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس محادثات حول الديون القديمة ولزوم سدادها لإيران في أسرع وقت ممكن.

كما ناقش الجانبان حول القضایا الثنائیة ومفاوضات فيينا والقضايا الاقليمية.

وذكّر امير عبداللهيان بأن معظم الاتفاقيات التجارية بين البلدين لم يتم تنفيذها بعد مفاوضات الاتفاق النووي، وأن تعزيز التجارة وتسهيل العلاقات المالية بين البلدين بحاجة إلى حركة من لندن.

وأكد وزير الخارجية الايراني على ديون بريطانية القديمة لإيران، ووصف سداد هذا الدين حق الشعب الإيراني، وشدد على ضرورة تحرك لندن الفوري لسداد هذا الدين في أسرع وقت ممكن.

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