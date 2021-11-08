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٠٨‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٠٠ م

خلال اتصال هاتفي؛

أمير عبد اللهيان يجري محادثات مع نظيرته البريطانية حول الديون القديمة

أمير عبد اللهيان يجري محادثات مع نظيرته البريطانية حول الديون القديمة

شدد وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي لنظيرته البريطانية على سداد الديون القديمة واتخاذ إجراءات فورية لسداد الديون في أسرع وقت ممكن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تروس محادثات حول الديون القديمة ولزوم سدادها لإيران في أسرع وقت ممكن.

كما ناقش الجانبان حول القضایا الثنائیة ومفاوضات فيينا والقضايا الاقليمية.

وذكّر امير عبداللهيان بأن معظم الاتفاقيات التجارية بين البلدين لم يتم تنفيذها بعد مفاوضات الاتفاق النووي، وأن تعزيز التجارة وتسهيل العلاقات المالية بين البلدين بحاجة إلى حركة من لندن.

وأكد وزير الخارجية الايراني على ديون بريطانية القديمة لإيران، ووصف سداد هذا الدين حق الشعب الإيراني، وشدد على ضرورة تحرك لندن الفوري لسداد هذا الدين في أسرع وقت ممكن.

/انتهى/

رمز الخبر 1919577
https://ar.mehrnews.com/news/1919577/

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