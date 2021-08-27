تسجيل 571 وفاة جديدة بكورونا و 36 الفا و279 إصابة في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الجمعة 27 آب/أغسطس)، عن تسجيل 36 الفا و279 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 4 ملايين و869 الفا و414 شخصا.

وأضافت أن 4 آلاف و799 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 7 آلاف و817 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 4 ملايين و84 الفا و991 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 28 مليونا و438 الفا و161 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 17 مليونا و866 الفا و483 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 7 ملايين و 248 ألفا و918 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 25 مليونا و115 الفا و401 جرعة.

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