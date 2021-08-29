مفاوضات أميركية مع "طالبان" حول إمكانية الحفاظ على وجودها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مباحثات أجرتها الولايات المتحدة مع حركة طالبان حول إمكانية الحفاظ على وجود أميركي في أفغانستان بعد الموعد المتفق عليه لإنهاء عمليات الإجلاء من كابول.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وحلفاءها أطلقوا مفاوضات مع طالبان، لمناقشة كيفية حفاظهم على بعض النفوذ في أفغانستان وجرى النقاش في كيفية ضمان أمن مطار كابول خلال عمليات الإجلاء.

وشدد مسؤولون أميركيون على أن المحادثات لا تعني اعتراف واشنطن بطالبان، كما أشاروا إلى أن بعض المسؤولين الأوروبيين تواصلوا أيضاً مع طالبان بهدف مناقشة العلاقات المستقبلية.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، حذر يوم أمس السبت من هجوم "محتمل جداً" على مطار كابول في الساعات المقبلة.

وقال بايدن إن القادة العسكريين أبلغوا إليه أنّ "من المرجّح جداً شنّ هجوم خلال الساعات الـ24 أو الـ36 المقبلة"، مضيفاً أن الهجوم على مقاتلي تنظيم "داعش" في أفغانستان "ليس الأخير".

وبينما شدّد على أن الوضع الميداني في أفغانستان "لا يزال خطيراً"، كرّر تأكيده أن "القوات الأميركية بدأت الانسحاب التدريجي من أفغانستان".

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