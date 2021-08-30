اميركا حوّلت الجيش الوطني والشعبي الافغاني الى جيش هزيل/ تسجيل 581 حالة وفاة جديدة بكورونا

اللواء باقري: اميركا حوّلت الجيش الوطني والشعبي الافغاني الى جيش هزيل

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري انه رغم انفاق الولايات المتحدة اكثر من تريليوني دولار في افغانستان فقد حولت الجيش الوطني والشعبي الافغاني الى جيش هزيل رغم ظاهره المبهرج ومعداته الفاعلة ظاهريا.

رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء؛ توجيهات قائد الثورة للحكومة الجديدة تُعتبر منارة دربنا

قال الرئيس الايراني خلال اجتماع مجلس الوزراء انه مما لا شك فيه ان تعليمات وتوجيهات قائد الثورة للحكومة الجديدة تعتبر منارة لنا كما سيتم النظر في التعليمات والحلول المُقدّمة من قبل جميع المسؤولين الحكوميين ليتم تنفيذها عمليا.

القائد العام للجيش الايراني يبارك لاعضاء الحكومة الثالثة عشرة

ارسل القائد العام للجيش الايراني رسائل تهنئة لوزراء الحكومة الثالث عشر، الذين منحو الثقة من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

صالحي؛ "اسلامي" يملك الكثير من الخبرة لتولّي رئاسة منظمة الطاقة الذرية الايرانية

هنأ الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، محمد اسلامي، على تعيينه رئيسا لهيئة الطاقة الذرية خلال رسالة كتب فيها "لديه الكثير من الخبرة لتولي رئاسة منظمة الطاقة الذرية الايرانية".

عبداللهيان عقب لقائه فيصل المقداد: وجود القوات الاجنبية لا يقدم اي مساعدة لارساء الامن والاستقرار في المنطقة

اكد وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، في تصريح صحفي له عقب لقائه نظيره السوري، فيصل المقداد، في دمشق، ان وجود القوات الاجنبية لا يقدم اي مساعدة لإرساء الامن والاستقرار في المنطقة.

بقرار من الرئيس الإيراني؛ تعيين "محمد إسلامي" رئيساً لمنظمة الطاقة الذرية

أصدر الرئيس الأيراني قرارا عين بموجبه محمد اسلامي نائبا للرئيس ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية.

وزير الدفاع الإيراني؛ أشتياني: تحديث أنظمة الدفاع ومنتجات الدفاعية من أهم اولوياتنا

قال وزير الدفاع الإيراني الجديد يجب أن نتابع تقنيات جديدة وإنتاج أسلحة جديدة بالبحوث التي نقوم به.

الصحة الايرانية: تسجيل 581 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 581 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 106 الاف و 482 شخص .

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