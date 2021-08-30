سماء ايران اكثر اماناً من اي وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش، أمير صباحي فرد، اشار الى القدرة الرائعة للعلماء الشباب وخبراء الصناعة الكادحين في وزارة الدفاع، ودعم القوات المسلحة والمؤسسات والمنظمات البحثية والاكتفاء الذاتي لمنظمات القوات المسلحة في بناء المعدات الاصلية والحديثة وذات القدرات العالية بما يتماشى مع الاحتياجات الحديثة، قائلا: " ان قدرة وصمود القوات المسلحة، وخاصة قوة الدفاع الجوي اليقظة دائما في ظل هذه العقوبات القمعية، يظهر عدم فاعلية مؤامرة العدو و يزيد من التشجيع لجميع القادة والرفاق المتواجدين في ساحة تمرين (بصير) ".

واضاف: "فليعلم اعداء هذه الحدود اننا ورفاق الدرب قد انتشرنا في مناطق أرض الجمهورية الاسلامية الشريفة، بأعين حادة، ومعدات متطورة انتجتها ايدينا القوية ولم نفصح عنها حتى الآن، وسنُفشل مخططاتهم اليائسة في المنطقة ونحذرهم في حال قاموا بتنفيذ نواياهم الشريرة والتعدي على المجال الجوي لإيران، باننا على استعداد تام لتقينهم صفعة قاسية ودرسا لا ينسى، عسى ان تكون هذه الاعمال والجهود التي يبذلها محاربو الإسلام وابناء الامة الاسلامية شوكة في اعين الاعداء والمتعصبين ونور امل في نفوس مناصري الثورة الاسلامية الاعزاء ومحبيها./انتهى/