السفير البحريني يصل تل أبيب غداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هيئة البث الصهيونية وإذاعة جيش الكيان قالت ، اليوم الإثنين انه سيصل السفير البحريني الجديد لدى الكيان الصهيوني خالد يوسف الجلاهمة، إلى الاراضي المحتلة غدا على متن رحلة جوية لطيران الخليج، تهبط في مطار بن غوريون.

وكانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس/آذار الماضي تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو/أيار الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي 30 مارس/آذار أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة (2009-2013).

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكانت الكيان الصهيوني قد عين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر قائما بأعمال السفارة الصهيونية في المنامة.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين./انتهى/

المصدر: الاناضول