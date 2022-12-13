تقرير مصور من داخل سجن النساء في العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر الموقع الإخباري للقضاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانیة صورا جديدة من داخل سجن النساء في العاصمة طهران، تظهر حالة السجينات هناك.

واوضح الموقع: "يتعلم السجینات في هذا السجن خلال قضاء فترة عقوبتهم مهارات جديدة تساعد علی إعادة تأهيلهم، واستعدادهم للعودة إلى المجتمع، و أيضا تمكنهم هذه المهارات من کسب المال داخل السجن وخارج السجن بعد قضاء عقوبتهم".

وقال النائب الأول لرئیس القوة القضائیة الشیخ محمد مصدق، خلال كلمة ألقاها في مهرجان تكريم موظفي السجون: "إننا فخورون بالقول إن سجوننا مفتوحة أمام العالم بأسره ليأتي ويرى كيف تعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانیة مع السجناء العاديين والسياسيين".

وتابع: "نحن في السلطة القضائية مستعدون تماماٌ لفتح المجال امام القائمين على حقوق الإنسان حول العالم كي يأتوا ويزوروا سجوننا"./انتهى/