انتقامنا لدماء الشهيد سليماني أمر حتمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة ان الانتقام من عملية الاغتيال الامريكية للشهيد سليماني أمر مؤكد ومحسوم..

وقال العميد حاجي زاده خلال لقائه اليوم الاثنين وزير الدفاع العراقي " جمعة عناد سعدون" : إن الشعبين الايراني والعراقي لن ينسيا أبدا استشهاد الحاج قاسم سليماني الذي كان ضيفكم وفي بيتكم، على أيدي الارهاب الامريكي ، ولا ينبغي أن ننسى ان البطل الوطني العراقي أبو مهدي المهندس استشهد على يد امريكا ".

وأعرب قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في اللقاء عن ارتياحه لحضور الوفد العراقي رفيع المستوى في إيران وتفقده إنجازات وقدرات القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية وقال: ان هذه الإنجازات في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي والطيران والرادارات والفضاء هي نتاج جهود الشباب والنخب في البلاد وقد صنعت محليا بالكامل.

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