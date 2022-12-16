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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٤٩ م

القضاء الإيراني ينشر توضيحات حول قضية "سونيا شريفي"

القضاء الإيراني ينشر توضيحات حول قضية "سونيا شريفي"

أوضح القضاء الايراني في محافظة إيلام غرب البلاد، اليوم الجمعة مستجدات قضية اعتقال الفتاة الإيرانية "سونيا شريفي"، مؤكداً أن النظام القضائي الايراني يتعامل مع جميع الملفات وفق المعايير الشرعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القضاء الإيراني قال في بيان: نعلن أن ملف السيدة "سونيا شريفي" المتهمة بقيادة أعمال شغب في مدينة "آبدانان" في مرحلة التحقيقات ولم يتم إصدار لائحة اتهام بحقها حتى الآن وتم الإفراج عنها بشكل مؤقت بالكفالة.

وتابع: نؤكد أن النظام القضائي الايراني يتعامل مع جميع الملفات وفق المعايير الشرعية ويتم إصدار الإجراءات والقرارات القانونية، دون أي اعتبارات والضغوط من جانب الأعداء ووسائل الإعلام المعادية، الذين يلجأون إلى الأكاذيب واستخدام التكتيكات المختلفة لمهاجمة نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية.

/ انتهي/

رمز الخبر 1928885

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