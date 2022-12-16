القضاء الإيراني ينشر توضيحات حول قضية "سونيا شريفي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القضاء الإيراني قال في بيان: نعلن أن ملف السيدة "سونيا شريفي" المتهمة بقيادة أعمال شغب في مدينة "آبدانان" في مرحلة التحقيقات ولم يتم إصدار لائحة اتهام بحقها حتى الآن وتم الإفراج عنها بشكل مؤقت بالكفالة.

وتابع: نؤكد أن النظام القضائي الايراني يتعامل مع جميع الملفات وفق المعايير الشرعية ويتم إصدار الإجراءات والقرارات القانونية، دون أي اعتبارات والضغوط من جانب الأعداء ووسائل الإعلام المعادية، الذين يلجأون إلى الأكاذيب واستخدام التكتيكات المختلفة لمهاجمة نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية.

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