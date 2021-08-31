وزير الخارجية المصري سيزور أنقرة بعد أسبوع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت الجولة الأولة من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، قد عقدت برئاسة حمدي لوزا، ونظيره التركي، السفير سادات أونال بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة في مطلع أيار/مايو الماضي. وقبل أيام نوه المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم قالين إلى إمكانية “توقع تطورات إيجابية في العلاقات مع مصر”.

وذكرت وكالة الأناضول اليوم أنه خلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط. كما اشار وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفا إياها بأنها “بادرة طيبة”.

وفي 7 مايو الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر في الوقت الراهن، مؤكدا أن المحادثات ستتواصل وسيتم تطويرها وتوسيعها.

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