ايران تؤكد حق الاستخدام العادل للفضاء الخارجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال كلمة السفير الايراني في الاجتماع السنوي الرابع والستين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (كوبوس)، لفت "غريب ابادي" الى التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية باستخدام الفضاء الخارجي للاغراض السلمية والاكتشافات الفضائية وفقا للمبادئ التالية:

- توفير ظروف استخدام الفضاء الخارجي لجميع البلدان؛ بعيدا عن اي تمييز، ومع الاخذ بعين الاعتبار مستوى التقدم العلمي والتقني والاقتصادي فيها.

- عدم الاستحواذ على الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر وسائر الاجرام السماوية، بذريعة السيادة والاستخدام والاحتلال وغيرها من الذرائع.

- يتعين على الدول ان تكون عند المسؤولية فيما يخص النشاطات الفضائية الوطنية التي تقوم بها المراكز الحكومية وغير الحكومية لديها.

- عدم استخدام الفضاء الخارجي للاغراض العسكرية.

- منع تركيب او انتشار اي نوع من السلاح في الفضاء الخارجي.

- التركيز على استخدام الفضاء الخارجي، باعتباره موروثا لجميع الانسانية، للاهداف السلمية فقط.

- تظافر الجهود الدولية بهدف تطوير الانشطة الفضائية، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الدول النامية.

وحذر غرب ابادي في تصريحاته اليوم، من الاستخدام الحالي للمدار القريب من الارض عبر تركيب مجموعات كبيرة من الاقمار الصناعية، وبما يحول دون الاستخدام العادل لهذا القطب المداري من جانب الدول النامية./انتهى/