جهانغيري: ايران وروسيا توقعان اتفاقية للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، عن اتفاقية بين إيران وروسيا لاستثمار الفضاء الخارجي.

ونقلا عن قاعدة المعلومات الحكومية أعلن جهانغيري، عن اتفاقية بين إيران وروسيا بشأن استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

كما أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 2 يوليو 1400 تصريحاً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتفاوض والتوقيع على اتفاقية مؤقتة بين حكومتي إيران وروسيا بشأن التعاون في استخدام واستثمار الفضاء الخارجي للأغراض السلمية ومتابعة العملية القانونية حتى الموافقة النهائية./انتهى/