ايران تحذر من الاستخدام العدائي للفضاء من قبل إسرائيل وأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح بحريني خلال كلمته في اجتماع "فريق العمل التابع للأمم المتحدة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي" المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الواضحة والحازمة إزاء الاتجاهات المقلقة لتسليح الفضاء وسباق التسلح في هذا المجال.

وأعرب السفير الإيراني عن قلقه العميق إزاء استخدام التقنيات الفضائية والبنى التحتية الفضائية المدعومة من الخارج لتحقيق التفوق الاستراتيجي والتجسس عبر الحدود، ووصف هذه الإجراءات بأنها خطوة واضحة نحو تسليح الفضاء الخارجي. وشدد على ضرورة وضع وثيقة دولية ملزمة لحظر نشر الأسلحة والاستخدام العدائي للفضاء كميراث مشترك للإنسانية.

وقال بحريني: إن استخدام الكيان الصهيوني للتقنيات الفضائية خلال حربه العدوانية التي استمرت 12 يوماً ضد إيران، حيث استغل أنظمة الأقمار الصناعية للتعرف والاتصال والتوجيه لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية الإيرانية، يشكل انتهاكاً صارخاً لمعاهدة المبادئ المنظمة للفضاء الخارجي وأصول القانون الدولي".

وحذر الممثل الإيراني من أن "استخدام القدرات الفضائية في الحروب متعددة الأبعاد، بما في ذلك مع الهجمات السيبرانية وعمليات الطائرات المسيرة، يمثل اتجاهاً خطيراً ومزعزعاً للاستقرار في النظام الدولي".

وفي دفاعه عن حق جميع الدول وخاصة النامية في الاستخدام السلمي للفضاء، أكد بحريني أن هذا الاستخدام يجب أن يتم دون تمييز وفي إطار القانون الدولي ولمصلحة البشرية جمعاء.

وحذر من جهود بعض الدول بما فيها امريكا لتسليح الفضاء والاستمرار في تفوقها الاستراتيجي عبر العقائد العسكرية مثل برنامج "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي، واصفاً إياها بأنها تتعارض مع مبادئ الاستخدام السلمي للفضاء والقانون الدولي.

وأضاف السفير الإيراني: "فقط من خلال وثائق متعددة الأطراف ملزمة وقابلة للتحقق يمكن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء".

واختتم بحريني بالقول: "إن إيران مستعدة للتعاون البناء مع جميع الدول للحفاظ على الفضاء الخارجي كمجال للتعاون والابتكار والسلام، وتدعو جميع الدول وخاصة تلك التي تمتلك تكنولوجيا فضائية متقدمة لبذل جهود حسن النية لوضع وثيقة قانونية ملزمة لمنع سباق التسلح في الفضاء".

يذكر أن فريق العمل المعني بمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بدأ ولايته مطلع عام 2025 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 512/79) ضمن جهود المجتمع الدولي الطويلة للحفاظ على الفضاء كمجال سلمي بالكامل، وسيستمر عمله حتى عام 2028.