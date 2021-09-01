حان الوقت لتراجع الولايت المتحدة عن جميع مغالطاتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايرانية السابق، محمد جواد ظريف، قال على صفحته الشخصية على تويتر، في اشارة إلى هزيمة القوات الأمريكية في أفغانستان: "اذلال الولايات المتحدة في افغانستان ليس استثناءً بل قاعدة".

وفي اشارة إلى جرائم وهزائم الولايات المتحدة في دول مثل فيتنام وايران والكويت والصومال والبلقان والعراق ولبنان وليبيا وسوريا واليمن، قال: "استخدام القوة ليس غير قانوني فحسب، بل انتحار ايضا. . "

كما خاطب وزير الخارجية السابق الامريكيين قائلاً: "لقد حان الوقت لتنحية جميع المغالطات المطروحة على الطاولة جانباً./انتهى/