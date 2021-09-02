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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٥:٢٨ م

اليوم الخميس؛

تفاصيل ما ستتناوله القمة الثلاثية بين السيسي وعباس والملك الأردني

تفاصيل ما ستتناوله القمة الثلاثية بين السيسي وعباس والملك الأردني

بدأت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، قمة ثلاثية تجمع كل من الرئيس محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشار إلى أنه يأتي انعقاد القمة في إطار التشاور المكثف في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة الخطوات المقبلة فيما يتعلق بمساندة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل وعلى كافة الصعد.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس زار مصر لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية، حيث تعمل القاهرة حالياً على صياغة مصالحة غير مشروطة وبجدول زمني بين حركتي فتح وحماس.

وأشارت المصادر أن المشاورات ستتناول ضرورة أن تكون الهدنة مع الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية، كما ستتناول ادخال الأموال اللازمة خلال الفترة المقبلة لسلطة الفلسطينية والتي تعطل "اسرائيل" دخولها.

ولفتت المصادر إلى أن زيارة أبو مازن للقاهرة تأتي لحشد الدعم الدولي لخطة إعادة الإعمار.

وقالت:"إن الحوارات ستتناول ملف وقف التراشقات الاعلامية بين الفصائل الفلسطينية والعودة إلى طاولة واحدة".

وجدير ذكره أنه سبق القمة الثلاثية اجتماعان منفصلان، جمع الأول الرئيس عباس ونظيره المصري، فيما جمع الثاني الرئيس المصري والعاهل الأردني.

/انتهى/

رمز الخبر 1917546
https://ar.mehrnews.com/news/1917546/

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