قمة ثلاثية "فلسطينية مصرية أردنية" ستعقد قريبا في القاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله، إنه يتطلع إلى القمة الفلسطينية المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة، "لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين"، ولكنه لم يحدد موعد عقد القمة حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك "خطوات عملية تضع حدًّا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق عودة اللاجئين".

وتأتي تصريحات اشتية بعد يومين من لقاء عقد في واشنطن جمع رئيس الوزراء الاحتلال نفتالي بينيت، والرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حث حكومة الاحتلال على القيام بمبادرات اقتصادية تجاه السلطة الفلسطينية لتقويتها.

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