تواجد أبناء محافظة سيستان وبلوشستان في المناطق الحدودية يضمن الامن والاستقرار فيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعرب رئيس الجمهورية اليوم الجمعة في كلمة له امام اهالي قرية ملا على في نقطة الصفر الحدودية بين ايران وافغانستان اعرب عن ارتياحه لزيارة سيستان وبلوشستان مخاطبا اهالي المحافظة ان تواجدكم في المناطق الحدودية يضمن الامن والاستقرار فيها.

وتطرق اية الله رئيسي الى مشكلة شح المياه في المحافظة واكد ان المسؤولين المعنيين يتابعون المشكلة لمعالجتها.

يذكر ان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي توجه عصر امس الخميس الى جابهار وكنارك في جنوب محافظة سيستان وبلوجستان في زيارة تفقدية يرافقه فيها وزراء "الداخلية" و"الطاقة" و"الطرق واعمار المدن" و"الاقتصاد والمالية" و"الصناعة والمناجم والتجارة" ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ومدير مكتب رئيس الجمهورية.

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