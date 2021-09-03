وزير الصحة الايراني: عملية التطعيم تتخذ وتيرة اسرع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه لدى تفقده احد مراكز التطعيم في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب ايران)، قال بهرام عين اللهي: بدءا من اليوم تزداد سرعة استيراد اللقاحات الى البلاد، وبازدياد هذه السرعة، ستتخذ عملية التطعيم وتيرة اسرع خلال الايام المقبلة، لنتمكن من تطعيم عدد اكبر من المواطنين ضد كورونا.

وأضاف: لا يجب ان تتم عملية التطعيم من قبل الكوادر الصحية فقط، بل يمكننا ان نستفيد من الطاقات الشعبية بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق، قال عين اللهي خلال لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية وامام جمعة تبريز: ان عملية استيراد لقحات كورونا قد تسارعت ونامل بالانتهاء من تطعيم جميع المواطنين لغاية عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية (1-11 شباط/ فبراير).

واضاف: ان الشعب صمد ببسالة امام الحظر المعادي الظالم وان الحكومة تنجح حينما تكون مواكبة لهذا الشعب المقاوم واليوم فان السبيل الوحيد لمكافحة هذا الفيروس القاتل هو التزام التوصيات الصحية والتطعيم باللقاح.

واشار الى توصيات سماحة قائد الثورة الاسلامية بضرورة التطعيم واضاف: انه وفقا للدراسات المنجزة في العالم فان اللقاح مؤثر في السيطرة على كورونا وبامكانه الحيلولة دون تفشيه.

واكد ضرورة بذل الجهود من قبل الاجهزة المعنية والتوعية لحث المواطنين على الاسراع بالتطعيم وقال: انه على وسائل الاعلام خاصة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون اداء رسالتها وان تتخذ التدابير الاعلامية اللازمة تجاه بث الشائعات والاخبار والدعايات السلبية حول التطعيم بلقاح كورونا.

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