ايران تنتج 15 مليون جرعة من لقاحها الجديد "كوفو بارس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلماء الايرانيين يحثون الخطى لإنتاج لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا، وقد نجحوا في تركيب لقاح رازي كوفو بارس الذي يعد ذو تأثير فعال.

وحول لقاح كوفو بارس الايراني قال وزير الزراعة الإيراني جواد ساداتي نجاد: "نجحنا اليوم في بدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح رازي كوفو بارس. وحسب المخططات وبحلول اوائل الخريف سيتم إنتاج خمسة ملايين جرعة من اللقاح، وبحلول أوائل الشتاء سيزداد هذا العدد إلى 20 مليون جرعة."

ويعد رازي كوفو بارس ثاني لقاح إيراني لفيروس كورونا يدخل التجربة السريرية. يستعمل بالشكل الاستنشاقي والحقن. ونجح في الحصول على تراخيص المرحلتين الأولى والثانية للقيام بالاختبارات الإنسانية.

وصرح مسؤلي معهد رازي لأبحاث اللقاحات والأمصال بأنهم جاهزون لإنتاج 15 مليون جرعة من لقاح رازي كوفو بارس في الخريف.

واشار مدير تنفيذ التجربة السريرية لعقار رازي كوفو بارس الدكتور مجتبى نوفلي إلى انه يتم إنتاج هذا اللقاح على شكل بروتين معاد التركيب، ونأمل أن تبدأ هذه الخدمة عملها بترخيص رسمي وطارئ من وزارة الصحة./انتهى/