الارضية مهيأة لتنمية التجارة مع البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فرهاد طاهريان قال: "ان العلاقات بين ايران والبرازيل تشهد وتيرة متنامية، ونظرا للمزايا التي تتمتع بها ايران واحتياجات البرازيل، يمكن زيادة الصادرات الايرانية الى هذا البلد".

وأضاف طاهريان: نظرا لاهمية العلاقات التجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول منطقة اميركا اللاتينية، فإن احد الآفاق والاهداف للهيئة المديرة للغرفة المشتركة، تتمثل في تشكيل لجان متخصصة وتأسيس مكتب للتمثيل في البرازيل وتواجد التجار ورجال الاعمال الايرانيين ومشاركتهم القصوى وتسهيل التجارة بين البلدين وزيادة صادرات السلع والمنتجات الى البرازيل.

وأكمل: من الاهداف والمهام الاخرى لغرفة التجارة المشتركة بين ايران والبرازيل، تبادل الوفود الاقتصادية بين البلدين.

واوضح: ان من بين اللجان المقترح تشكيلها؛ لجنة تنمية الصادرات غير النفطية، لجنة الطاقة والصناعات والمناجم، لجنة الصناعات الغذائية والمواد الزراعية، لجنة الادوية والمعدات الطبية والمواد البيئية، لجنة التراث الثقافي والسياحة، لجنة الرياضة والثقافة والفن، ومن المحتمل كذلك لجنة الاعشاب الطبية والطب التقليدي./انتهى/