وزيرا الخارجية والطاقة الايرانيتين يبحثان تنمية التعاون مع دول الجوار الشمالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية ان وزير الطاقة علی اکبر محرابیان، بصفته رئيس لجنة التعاون المشتركة بين إيران وطاجيكستان، عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان.

وحضر هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية في طهران، ممثلون عن غرفة التجارة الايرانية وسائر المراكز والمؤسسات المعنية، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول الجوار الشمالي، وآليات توسيعها.

وكما بحث المشاركون، في هذا الاجتماع، الاقتراحات بشأن حضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في قمة شنغهاي وتبادل الزيارات مع دولة طاجيكستان./انتهى/