تسجيل 538 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء: تم منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 26 الفا و854 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 210 الاف و978 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و534 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و453 الفا و651 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و791 الفا و562 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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