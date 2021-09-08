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٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٥٦ م

وزارة الصحة:

تسجيل 538 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 538 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 538 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 112 الفا و430 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء: تم منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 26 الفا و854 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 210 الاف و978 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و534 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و453 الفا و651 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و791 الفا و562 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917749
https://ar.mehrnews.com/news/1917749/

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