تسجيل 583 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: تم منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم تسجيل 27 الفا و579 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 156 الاف و986 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و628 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و394 الفا و83 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و568 الفا و864 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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