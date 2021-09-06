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٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٥٠ م

وزارة الصحة:

تسجيل 583 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 583 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 583 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 111 الفا و257 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: تم منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم تسجيل 27 الفا و579 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 156 الاف و986 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و628 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و394 الفا و83 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و568 الفا و864 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917674
https://ar.mehrnews.com/news/1917674/

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