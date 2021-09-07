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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٤١ م

وزارة الصحة:

تسجيل 635 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 635 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل   635وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 111 الفا و892 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء: تم منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم تسجيل 27 الفا و138إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 184 الاف و124 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و606 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و422 الفا و740 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و677 الفا و880 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917709
https://ar.mehrnews.com/news/1917709/

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