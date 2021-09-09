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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٣٧ م

وزارة الصحة:

تسجيل 505 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 505 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 505 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 112 الفا و935 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الخميس: تم منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم تسجيل 26 الفا و821 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 237 الاف و799 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و486 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و481 الفا و814 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و904 الفا و111 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917790
https://ar.mehrnews.com/news/1917790/

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