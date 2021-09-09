أمير أشتياني يعلن عن إصدار رخصة الاستخدام الطارئ للقاح "فخرا" وزيادة إنتاجه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة العميد محمد رضا أشتياني بزيارة المراحل النهائية من إنشاء مصنع فخرا للإنتاج الضخم للقاحات.

وذكر أن عملية إنتاج لقاح فخرا قد اجتازت بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجربة السريرية، وحدد بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، بدأت المرحلة الثالثة من لقاح فخرا تجربتها السريرية و حصلت على الرخصة لاستخدامات طارئة وعامة وستدرج في سلة التطعيمات العامة في الأيام القادمة.

وصرح وزير الدفاع في الوقت ذاته، وصل بناء وتجهيز معمل الفخرا لانتاج اللقاحات من قبل خبراء الصناعة الدفاعية إلى مراحل النهائية، ونأمل أن يتم تشغيله بكامل طاقته في المستقبل القريب لإنتاج كميات كبيرة من اللقاحات.

وأشارأمير أشتياني إلى أنه من الممكن في الوقت الحاضر إنتاج مليون جرعة من لقاح فخرا بشكل شهري في وزارة الدفاع مع الانتهاء من البنية التحتية اللازمة يمكننا زيادة الإنتاج .

وأشار وزير الدفاع: "إن شاء الله، سيتم إعداد الحقن العاجل لهذا اللقاح لأبناء بلدنا الأعزاء خلال الأيام المقبلة، وبناء على تعليمات قائد الثورة والرئيس الايراني نامل ان نستطيع نلعب دورا مهما في هذا المجال.

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