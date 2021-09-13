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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١:٣٠ م

في نهاية العام؛

العميد أشتياني: 20مليون جرعة من لقاح "فخرا"ستسلم لوزارة الصحة شهرياً

العميد أشتياني: 20مليون جرعة من لقاح "فخرا"ستسلم لوزارة الصحة شهرياً

قال وزير الدفاع ومساندة القوات المسلحة في بداية المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح "فخرا" مع نهاية العام" سيتم تسليم 20 مليون جرعة من لقاح فخرا إلى وزارة الصحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع الايراني العميد أشتياني في اجتماع عقد اليوم في مجمع الصناعات الدفاعية لسبند في بداية المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح فخرا حصلنا على انجازات كبيرة في انتاج لقاح فخرا بجهود الشهيد فخري زاده وزملاءه.

وفي إشارة إلى عملية إنتاج لقاح فخرا قال وزير الدفاع في المرحلة الأولى تمكنا من إنتاج مليون جرعة من اللقاح شهريًا والتي سيتم توفيرها لوزارة الصحة، ثم في الشهر المقبلة مع تطويرخطوط إنتاج للقاح فخرا تصل ان شاء الله الى 5 ملايين جرعة شهريًا وبحلول نهاية العام سنقوم بإيصال 20 مليون جرعة للقاح فخرا إلى وزارة الصحة.

و صرح أشتياني اين هذه الإجراءات هي بالتأكيد نوع من التدريبات للقوات المسلحة في مكافحة الفيروسات التي قد تهدد بلادنا في المستقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1917896
https://ar.mehrnews.com/news/1917896/

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