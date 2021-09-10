ايجاد حلول لمشاكل البلاد يتطلب تحديد الأولويات والعمل الميداني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف إبراهيم رئيسي، في كلمته اليوم الجمعة بمرقد السيد حسين بن موسى الكاظم (ع) أنه بفضل الله وتوجهات الأئمة الاطهار (ع) وإخلاص الناس وأسر الشهداء نلاحظ العناية الالهية ، وإذا شكرنا الله تعالى ستحل المشاكل الواحدة تلو الأخرى.

وشدد على أن تفعيل مشاريع استخراج الثروة المنجمية في محافظة خراسان الجنوبية مطروح على جدول الأعمال ، موضحاً: ان وزير الصناعة والمناجم والتجارة يرافق الوفد الحكومي في هذه الزيارة حيث تم إجراء دراسات أولية ، وسيتم متابعة بعض النشاطات خلال الزيارة.

وأشار رئيسي إلى أن مدينة طبس قادرة على انتاج محاصيل زراعية في أربعة مواسم خلال العام، وأضاف: في هذه المدينة يتم إنتاج التمور والمحاصيل ذات البيئة الباردة وهذه ميزة فريدة للغاية.

وعدّ محافظة خراسان الجنوبية من أكبر المحافظات في البلاد من حيث المساحة وينبغي التخطيط التنموي الجيد لها.

ولفت الى ان مدينة طبس تتسم بوضع اقتصادي سياحي جيد يمكن تطويره مايؤدي إلى تنمية فرص العمل والازدهار على حد سواء كما إن 10 ملايين زائر سنويا يزورون الضريح الزاهر للسيد حسين بن موسى الكاظم (ع).

ونوه الى ان مشاريع تطوير الطرق والمواصلات مطروحة على جدول الأعمال ووزير الطرق والتنمية العمرانية قد فحص بالفعل حالة الطرق في المحافظة وسيتابع بالتأكيد هذا الموضوع.

واشار الى ان تحسين الوضع الاقتصادي والمشاريع المنجمية والزراعة والطرق في المنطقة يتطلب التعاون والدعم الشعبي.

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