المشاورات مستمرة مع المسؤولين العراقيين لزيادة عدد زوار أربعينية الحسين (ع)/445 وفاة جديدة بكورونا

امير عبداللهيان: المشاورات مستمرة مع المسؤولين العراقيين لزيادة عدد زوار أربعينية الحسين (ع)

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، ان المشاورات مع المسؤولين العراقيين والجهود مستمرة على قدم وساق لزيادة اعداد زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام مع الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية.

رئيسي: ايجاد حلول لمشاكل البلاد يتطلب تحديد الأولويات والعمل الميداني

قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان العمل جار على وضع حلول لمشاكل البلاد وفي هذا الصدد يجب تحديد الأولويات والتي تتضح وفق العمل الميداني.

قائد بحرية الجيش الايراني: نقف بكل قوتنا في مواجهة القوى المتغطرسة في العالم

أكد قائد بحرية الجيش الايراني الأدميرال شهرام إيراني ان مختلف صنوف القوات المسلحة تقف بكل قوتها في مواجهة القوى المتغطرسة في العالم والدعم الوطني والشعبي هو سلاحها الأقوى.

على لسان خطيب زادة؛ الخارجية الإيرانية ترد على المزاعم المتكررة للرباعية العربية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، "إن توجيه التهم لإيران من قبل دول لها تاريخ في التدخل وافتعال التوتر وتربية وترويض الإرهابيين والمرتزقة واشعال فتيل الحروب لا يحل مشكلة هذه الدول المتدخلة والمتجاهلة للناس".

حجم استيراد البلاد من لقاح كورونا سيبلغ 100 مليون جرعة

اعلن رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية غلام حسین اسماعیلي بان حجم واردات البلاد من لقاح كورونا سيبلغ 100 مليون جرعة في غضون الشهرين القادمين.

وزارة الصحة: 445 وفاة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الجمعة) الى 113 الفا و380 شخصا، بعد تسجيل 445 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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